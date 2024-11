Por que o vidro do carro embaça quando chove? 3 fatores explicam

Por causa da chuva, é provável que as janelas do carro fiquem fechadas durante o trajeto. Isso faz com que o ar deixe de circular dentro do veículo. Isso somado ao fato de que tem gente respirando dentro dele faz com que a temperatura do ar que está dentro do carro fique mais quente.

Já a temperatura do vidro tende a ficar mais gelada por causa do contato com o exterior chuvoso.

A gota d'água fica por conta da sua própria respiração: quando o vapor de água que sai dela encosta no vidro, ele volta ao estado líquido, em forma de gotículas de água. É aí que a "magia" acontece: um vidro completamente embaçado.

Como faz para desembaçar o vidro?

As dicas mais comuns para desembaçar são ligar o ar-condicionado, que vai tirar a umidade do ar e fazê-lo esfriar, e ligar o ar quente em direção ao vidro, que faz com que as gotas evaporem de novo.

E, se você anda tendo problemas com o sistema de ventilação do seu carro, é bom procurar um mecânico urgentemente.