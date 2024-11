'Estrela da Morte': chineses afirmam ter criado arma inspirada em Star Wars

Além disso, a posição de cada transmissor precisa ser ajustada com precisão milimétrica, o que exige tecnologias de navegação extremamente avançadas. Embora o sistema de navegação por satélite chinês BeiDou ofereça uma precisão de até 1 centímetro, isso ainda não é suficiente para os requisitos dessa tecnologia. Para resolver essa limitação, os veículos foram equipados com dispositivos auxiliares de posicionamento a laser, melhorando a precisão do alinhamento dos feixes.

Embora a ideia de concentrar energia em um único ponto seja atraente, a arma chinesa enfrenta uma série de limitações tecnológicas. Por exemplo, as micro-ondas são altamente suscetíveis a interferências causadas por poeira e umidade no ar, o que pode diminuir a eficácia do sistema em ambientes não controlados. Além disso, a necessidade de amplificar a potência dos feixes para aumentar seu alcance implica desafios logísticos, principalmente em relação à capacidade limitada de armazenamento de energia das baterias atuais.

O projeto levanta várias questões sobre sua viabilidade prática fora de condições altamente controladas. As exigências para um alinhamento perfeito e a sensibilidade às condições ambientais indicam que, embora a tecnologia seja promissora, sua aplicação prática em cenários reais ainda está longe de ser uma realidade viável.