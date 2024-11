Homem tenta recuperar HD que jogou no lixo com R$ 4 bilhões em bitcoins

Desde 2013, James Howells, um britânico de Newport, no País de Gales, vem travando uma batalha judicial para tentar recuperar um disco rígido (HD) com dados de cerca de 8.000 bitcoins, hoje avaliados em mais de R$ 4 bilhões.

O que aconteceu

Howells acumulou bitcoins e armazenou chaves de acesso em HD. A história de James Howells, engenheiro de TI, com as criptomoedas começou em 2009, através de fóruns na internet. Com o tempo, ele conseguiu acumular cerca de 8.000 bitcoins. Ele armazenou as chaves privadas de acesso em um pequeno HD de 6 cm, que guardou em uma gaveta de seu escritório.

Britânico jogou sem querer HD no lixo. Em 2013, durante uma limpeza em casa, Howells se deparou com dois discos rígidos de tamanho semelhante. Sem verificar qual era qual, ele descartou o mais valioso em um saco de lixo. A confusão foi agravada pelo fato de sua parceira, que não sabia da importância do dispositivo, ter levado o lixo para um aterro sanitário, o que resultou no desaparecimento do HD.