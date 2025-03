Faíscas em gotas: a nova hipótese para o surgimento da vida, segundo estudo

Essa reação química foi gerada em laboratório pelos pesquisadores. Para detectar a emissão de fótons —partículas elementares que viajam com a velocidade da luz— da divisão de uma única microgota, foi construída uma câmara acústica preenchida com gases inorgânicos. Dois condutores de energia feitos de cobre foram montados em lados opostos da câmara, onde os cientistas inseriram uma única gota de água, que levitava conforme o estímulo acústico.

Câmera de alta velocidade foi usada para capturar o movimento da gota a 20 mil cliques por segundo. Em um período de medição de 15 segundos, os cientistas conseguiram analisar o comportamento da gota. Ao reduzir a distância entre as estruturas da câmara definidas como transmissor e refletor, a gotícula pode ser "esmagada" e se dividiu em várias gotas menores que "voaram" em várias direções, como em uma explosão. "Esses resultados demonstram diretamente que uma descarga elétrica ocorre durante a divisão de uma única gota de água, levando à geração de fótons", diz o estudo.

Equipe descobriu que gotículas maiores frequentemente carregavam cargas positivas, enquanto as menores eram negativas. Quando as gotículas com cargas opostas se aproximavam umas das outras, faíscas saltavam entre elas. No estudo, os cientistas apelidaram essas faíscas de "microrrelâmpagos".

O início da vida

As reações químicas descritas no estudo teriam sido responsáveis pela produção de compostos orgânicos. Descargas de alta energia, como os raios, ionizam ou dissociam gases inorgânicos como nitrogênio, metano, dióxido de carbono e amônia, presentes na atmosfera primitiva da Terra.

Os cientistas acreditam que a Terra foi formada por um turbilhão de substâncias químicas. No entanto, não havia "quase nenhuma" molécula orgânica com ligações carbono-nitrogênio, conforme reportagem sobre a pesquisa publicada no portal Stanford Report. Essas ligações são essenciais para proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, clorofila e outros compostos que compõem os seres vivos hoje.