Legado científico de Carl Sagan vai muito além da série de TV Cosmos

Ele também modelou o fornecimento de moléculas pré-bióticas para a Terra primitiva por asteroides e cometas e estava profundamente envolvido nos experimentos biológicos a bordo das sondas Viking de Marte. Sagan também especulou sobre a possibilidade de organismos em forma de balão flutuando nas atmosferas de Vênus e Júpiter.

Sua paixão por encontrar vida em lugares fora da Terra foi muito além do Sistema Solar. Ele foi um defensor da busca por inteligência extraterrestre, também conhecida como SETI. Ajudou a financiar e participou de uma busca sistemática por radiofaróis extraterrestres, varrendo 70% do céu com o físico e engenheiro elétrico Paul Horowitz.

Ele propôs e coprojetou as placas e os “Discos de Ouro” agora afixados nas embaixadoras mais distantes da Humanidade, as sondas Pioneer e Voyager. É improvável que os extraterrestres venham a encontrar esses artefatos, mas Sagan queria que as pessoas contemplassem a possibilidade de comunicação com outras civilizações.

Ativismo

A produção científica de Sagan o levou repetidamente a se tornar um eloquente defensor de questões de importância social e científica. Ele testemunhou perante o Congresso sobre os perigos das mudanças climáticas. Foi um ativista antinuclear e se manifestou contra a Iniciativa de Defesa Estratégica, programa armamentista do governo do ex-presidente americano Ronald Reagan também conhecido como “Guerra nas Estrelas”. Ele incentivou colaborações e uma missão espacial conjunta com a União Soviética, em uma tentativa de melhorar as relações entre os EUA e a União Soviética. Ele falou diretamente com membros do Congresso sobre a busca por inteligência extraterrestre e organizou uma petição assinada por dezenas de cientistas proeminentes pedindo apoio para esta busca.

Mas talvez seu presente mais importante para a sociedade tenha sido a promoção da busca da verdade e do pensamento crítico. Ele incentivou as pessoas a ter humildade e disciplina para confrontar suas crenças mais queridas e a confiar em evidências para obter uma visão mais precisa do mundo. Seu livro mais citado, “ O Mundo Assombrado pelos Demônios”, é um recurso precioso para qualquer pessoa que esteja tentando navegar nesta era de desinformação.