Galáxias ou megaestruturas alienígenas? Achado resgata teoria e agita Nasa

Sinais descobertos por nave da Nasa (a agência espacial dos Estados Unidos) levantaram debate entre especialistas: os indícios achados seriam de galáxias ou de megaestruturas usadas por seres alienígenas para colher energia de estrelas?

A descoberta e as hipóteses

Telescópio identificou sinais polêmicos. Em artigo publicado em junho deste ano no portal especializado Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, os especialistas responsáveis pelo Projeto Hefesto divulgaram o resultado da análise de cinco milhões de objetos identificados no espaço por telescópios, entre eles a nave Wise (sigla em inglês para Wide-field Infrared Survey Explorer), operada pela Nasa.

Segundo os pesquisadores, foram detectadas sete estruturas cujas características infravermelhas foram consideradas incomuns. "[A análise] identifica sete candidatos que merecem uma análise mais aprofundada. Todos esses objetos são anãs M [estrelas anãs vermelhas], para os quais os fenômenos astrofísicos não podem explicar facilmente o excesso de emissão infravermelha observado", diz o artigo.