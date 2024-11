Suas figurinhas de WhatsApp estão um caos? Estas dicas ajudam a organizar

O uso de figurinhas no WhatsApp é um fenômeno entre os brasileiros, que lideram a criação e compartilhamento desses adesivos divertidos em suas conversas diárias, de acordo com Mark Zuckerberg, CEO da Meta

Para facilitar o uso no dia a dia, é possível organizar as figurinhas deixando as que você usa mais sempre à mão. Veja como fazer abaixo.

Como organizar figurinhas no WhatsApp?

É possível organizar suas figurinhas no WhatsApp de maneira simples. Não há a necessidade de instalar aplicativos extras. Os recursos abaixo servem para iOS e Android.