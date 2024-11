Celular causa câncer de cérebro? Novo estudo responde dúvida antiga

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Vem de DM, FK; O longo adeus ao 3G; Celular até mexe com seu cérebro, mas causa câncer?)

Uma das teses mais antigas —e bastante disseminadas— a respeito do celular é a de que os aparelhos causam câncer no cérebro.

Para ajudar a desmistificar de vez essa história, a OMS (Organização Mundial da Saúde) encomendou um estudo. O material foi publicado na respeitada publicação Environment International. Os resultados do levantamento foram discutidos no novo episódio de Deu Tilt, podcast do UOL para humanos por trás das máquinas.