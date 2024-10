Por que nova IA 'raciocina', gabarita Fuvest, mas falha em problema social?

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Nova IA raciocina, mas não resolve; você precisa agora do iPhone 16?; a rede social só de bots)

Nem bem chegou ao mercado, e o o1, nova inteligência artificial da OpenAI , dona do ChatGPT, já foi submetido a desafios como o vestibular da Fuvest e o teste para entrar no ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). Gabaritou os dois, sobretudo a parte de matemática, ponto fraco de seus antecessores.

Todo mundo queria ver como a nova ferramenta se saía com seu novo alardeado poder: raciocinar. O novo episódio de Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, apresentado por Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes, discute o que é esse "raciocínio" e em que medida ele se aproxima do pensamento humano.