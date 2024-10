Qual animal tem mais dentes na boca? Não é o jacaré, nem o hipopótamo

Quando fazemos essa pergunta, é comum tentarmos associar o número de dentes de um bicho ao tamanho de sua boca. Se fosse assim, poderíamos arriscar o hipopótamo, com uma das maiores bocas entre os animais terrestres, como o animal com mais dentes. Mas, acredite: o tamanho da boca ou até mesmo o porte do animal nada tem a ver com número de dentes que ele possui.

Em números, são os moluscos como caramujos, lesmas e caracóis, os animais (invertebrados) que mais possuem dentes na boca: são entre 2.000 e 15.000 microdentes. Eles são constituídos por quitina, substância que forma o esqueleto externo dos artrópodes (insetos e crustáceos), dando aquela aparência cascuda. Já os microdentes apresentam um tecido mais duro, mineralizado, como no caso do dente humano.

Esses microdentes ficam localizados na rádula, órgão parecido com a língua, e são usados para raspar rochas (em busca de microalgas), plantas ou até outros animais de onde eles retiram o alimento. Ou seja, para esses bichos, os dentes não são usados para mastigar como no caso dos humanos ou para agarrar presas, como para bichos predadores, mas sim para efetuar uma raspagem.