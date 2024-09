Sexo selvagem e radiação: 5 segredos do tardígrado, o bicho 'duro de matar'

Eles dividem o esforço da locomoção entre as seis primeiras patas. Até por isso as duas últimas, mais perto da parte traseira, possuem menos músculos.

Os animais levantam uma pata por vez quando estão se deslocando lentamente, mas usam três ao mesmo tempo, para ganhar velocidade — uma na frente e outra atrás do mesmo lado do corpo, e uma no meio do outro lado.

Eles se movimentam melhor se estiverem em uma superfície em que podem cavar e empurrar o corpo com as garras.

O jeitão do tardígrado se movimentar é parecido com animais invertebrados com corpos segmentados e pernas articuladas que pertencem ao filo dos artrópodes. Entretanto, o estudo não conseguiu definir como um dos menores animais do mundo anda parecido com insetos tão maiores do que eles.

A primeira teoria é que tardígrados e artrópodes compartilham um antepassado em comum milhões de anos atrás. Porém, os cientistas também consideram a possibilidade de esse padrão de movimento ter sido desenvolvido individualmente quando suas linhas ancestrais se separaram.

Brilha no escuro

Das 1.300 espécies desses pequenos animais, os tardígrados do tipo Paramacrobiotus BLR, recém-descobertos, produzem um brilho azul intenso como mecanismo de defesa em caso de exposição à radiação ultravioleta.