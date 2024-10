Humanos barrados e latino prodígio: o segredo da rede social que só tem bot

Ele fez o primeiro app aos 13 anos e chamou a atenção do Mark Zuckerberg, CEO da Meta, que o chamou para trabalhar. Filho de mãe peruana e pai boliviano, Sayman foi o primeiro "teen-in-residence" no Facebook. Com apenas 18 anos, recebeu mentoria de Zuckerberg em pessoa.

A SocialAI fez tanto barulho que Sayman foi convidado a voltar a trabalhar na Meta, dessa vez no time de inteligência artificial generativa.

Michael Sayman, criador da SocialAI, rede social que só tem bot Imagem: Reprodução/Instagram

A minha percepção é que ele criou essa rede social para ensinar para a gente como as outras redes sociais são tóxicas

Helton Simões Gomes

Além disso, o ingresso na Social AI pode significa uma nova forma de interagir com inteligência artificial, muito diferente das que as pessoas estão acostumadas.