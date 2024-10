E se um asteroide cair no Brasil? Este site te deixa escolher até o tamanho

Você já pensou o que aconteceria se um asteroide atingisse o Brasil ou qualquer outra parte do planeta Terra? Existe um site curioso que permite simular esse evento catastrófico.

Criado por Neal Agarwal, um desenvolvedor conhecido por seus jogos estranhos e criativos, o Asteroid Launcher permite que você escolha as características do asteroide que irá ser lançado contra a Terra e analise os resultados do impacto.

Ter uma plataforma desse tipo pode causar certa estranheza em alguns, mas tem lá seu lado interessante, uma vez que usa vários dados para simular o tamanho dos estragos provocados por uma possível queda de asteroide. Além disso, pode se tornar um incentivo para apoiar agências espaciais em missões de desvios desses objetos no futuro.