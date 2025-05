Cientistas afirmam que fim do universo ocorrerá antes do previsto

O fim do universo ocorrerá antes do previsto, segundo um novo estudo de cientistas holandeses. Mas não é preciso ter pânico, já que demorará uma estimativa de 10 elevado à 78ª potência em anos — 78 zeros — para que isto aconteça.

Esta é uma importante revisão da previsão anterior de 10 elevado à 1.100 potência em anos, segundo um estudo da Universidade de Radboud, publicado na revista Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

"O fim do Universo ocorrerá muito antes do previsto, mas felizmente ainda falta muito tempo", declarou Heino Falcke, principal autor do estudo.