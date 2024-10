Menção secreta e curtida: WhatsApp anuncia novidades nos seus 'stories'

Se você usa o Status do WhatsApp, saiba que ele receberá novidades que vão torná-lo mais parecido com os Stories, do Instagram. Anúncio foi feito pelo WhatsApp nesta quinta-feira (3) e contará com a possibilidade de curtidas e de fazer menções secretas.

O que aconteceu

Os Status, como os Stories, são postagens com duração de até 24 horas postadas no WhatsApp. O recurso apareceu pela primeira vez em 2017.

Sobre as curtidas, funcionará como no Instagram. Ao visualizar Status, quando o recurso estiver ativado, aparecerá um ícone de coração. Para curtir, basta tocar nele. De acordo com o WhatsApp, as curtidas são privadas e não têm um contador. Será possível ver detalhadamente quem curtiu ao checar quem visualizou a postagem.