De Darwin a Einstein: três histórias que provam que os gênios também erram

O cientista chegou a apresentar com pompa sua estrutura alfa-hélice de DNA, tridimensional composto por bastões e bolas, e que constituiriam a principal característica estrutural de muitas proteínas.

O modelo era semelhante a um outro rapidamente descartado pelo biólogo e neurocientista Francis Crick, que descobriu a verdadeira estrutura do DNA com seu colega James Watson. O próprio livro de Pauling de química elementar contradizia característica utilizada no modelo errôneo, ligada a carga de fosfatos.

*Com reportagem de junho de 2017.