Operação Prato: a misteriosa investigação sobre óvnis e ETs no Brasil

Colares, no Pará, se tornou conhecida justamente por ser o epicentro do fenômeno. Habitantes de cidades como Ananindeua, Belém e Mosqueiro também disseram que foram atacados pelos "raios luminosos".

A equipe de militares, liderada pelo capitão Uyrangê Hollanda, investigou pelo menos 130 casos envolvendo as tais luzes misteriosas, de acordo com o portal do governo Que República é essa?. "Além de recolherem relatos dos moradores, os militares relataram diversos eventos em suas vigílias noturnas e conseguiram tirar fotografias das luzes", diz a publicação.

A operação só veio à tona muitos anos depois, na década de 1990, quando um dos comandantes da missão entregou parte dos registros das expedições para ufólogos, que publicaram o material na imprensa especializada. Pouco depois, o oficial que vazou a documentação morreu por suicídio.

Acervo

Muitas pessoas confirmaram as histórias de ataques para os investigadores e deram detalhes do comportamento, cores e formas dos objetos luminosos voadores, de acordo com os registros. Alguns deles estão disponíveis para consulta pública online.