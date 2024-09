Só a cada 80 mil anos: Cometa do Século passa pelo Brasil e pode ser visto

A partir da última semana de setembro, por volta do dia 22, o cometa poderá ser visto no céu ao amanhecer. No entanto, ele voltará a ficar muito próximo do Sol entre os dias 7 e 11 de outubro. Em seguida, ele se afastará novamente e, a partir de então, o cometa poderá ser visto logo após o pôr do sol.

— Dr. Filipe Monteiro, do Observatório Nacional, em comunicado

Cometa retorna no dia 12 de outubro, mais brilhante. Este será o dia de sua maior aproximação da Terra, a uma distância de 70,7 milhões de quilômetros, segundo o Observatório Nacional. Ele deverá ser visto em todo o Brasil, nas duas passagens.

Antes do amanhecer. A melhor hora para vê-lo agora é acordando bem cedo, antes do nascer do sol e olhando sempre para o leste. Isso pode variar de acordo com a cidade do Brasil. Depois do dia 11, o fim da tarde é mais interessante.

O uso de binóculos ou lunetas facilita a visualização, especialmente em áreas com pouca poluição luminosa. De acordo com Monteiro, não é possível garantir que o cometa será visto a olho nu, pois a intensidade deste tipo de corpo celeste pode ser imprevisível, por isso o uso deste tipo de instrumento pode auxiliar bastante.

Seu celular também pode ajudar. Aplicativos como Star Walk 2 e Sky Tonight podem ajudar na localização e identificação do cometa, basta apontar o celular com o aplicativo aberto para o leste antes do nascer do sol.