Cometa do século: até quando você pode ver e qual o melhor horário?

O cometa C/2023 A3, também chamado de "Cometa do Século", estará visível no céu do hemisfério sul em breve. Confira abaixo os detalhes sobre quando e em que horas será possível observá-lo.

Quando e que horas será a passagem?

Data prevista. O cometa estará visível a partir do dia 15 de setembro e deve continuar a ser observado até meados de novembro.

Antes do amanhecer. A melhor hora para vê-lo será nas madrugadas, pouco antes do nascer do sol, que varia conforme a cidade no Brasil. Recomenda-se olhar para o lado leste do céu.