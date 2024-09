Cometa do século: o que é o raro fenômeno que poderá ser visto no Brasil

O C/2023 A3 ganhou destaque por ser chamado de "Cometa do Século", e essa "fama" se deve ao seu brilho intenso e à expectativa de ser um dos cometas mais visíveis em décadas.

Quando será possível ver o cometa e dicas

O cometa poderá ser observado a partir de 15 de setembro (domingo), mas pode continuar sendo avistado até meados de novembro deste ano.

A melhor hora para vê-lo é acordando bem cedo, antes do nascer do sol e olhando sempre para o leste. Isso pode variar de acordo com a cidade do Brasil.

O uso de binóculos ou lunetas facilita a visualização, especialmente em áreas com pouca poluição luminosa.

Seu celular pode ajudar. Aplicativos como Star Walk 2 e Sky Tonight podem ajudar na localização e identificação do cometa, basta apontar o celular com o aplicativo aberto para o leste antes do nascer do sol.