Como se forma o colarinho? 7 curiosidades da ciência sobre a cerveja

Hoje, porém, as cervejarias têm processos de tratamento e modificação da água, com o objetivo de deixá-la com as características ideais para cada tipo de cerveja. Aspectos com o pH, a concentração de cloreto e sulfato e de sais minerais são padronizados pelas empresas.

Para fabricar os tipos mais maltados, por exemplo, as cervejarias precisam de água com mais cloreto. Já as cervejas lupuladas têm mais sulfato. A tecnologia evoluiu a ponto de as modificações serem feitas online, em microssegundos e com análise em tempo real.

Fontes: Aline Ferreira, sommelier de cervejas e professora; Honorato Pradel, professor e cervejeiro; Rodrigo Sena, jornalista, sommelier de cerveja e professor; Alfredo Ferreira, químico e mestre cervejeiro; e Alexandre Esber, engenheiro químico.