Os supercontinentes misteriosos que explicam o que acontece sob a terra

O manto da Terra é o motor que impulsiona todos esses fenômenos. Tomemos, por exemplo, as plumas do manto, que são grandes bolhas de material quente que sobem do interior profundo da Terra como numa lâmpada de lava. Quando finalmente chegam à superfície, causam os vulcões, como no Havaí. Pensamos que essas plumas do manto se originam nas bordas dos LLSVPs

Professor Deuss

Grandes terremotos fazem toda a Terra "tocar como um sino com tons diferentes, como um instrumento musical". Os sismólogos estudam o interior profundo da Terra investigando até que ponto estes tons estão "desafinados", já que oscilações inteiras da Terra soarão "desafinadas" ou menos altas quando encontrarem anomalias ou obstáculos em seu caminho. "Desta forma, os sismólogos poderão fazer imagens do interior do nosso planeta, tal como um médico de hospital pode 'ver' através do seu corpo com o raio-x", diz o comunicado no portal da Universidade de Utrecht.

As oscilações no manto causadas nos terremotos, chamados também de "tons", são descritas matematicamente para que os cientistas possam "ler" o amortecimento no local. Ao identificar quão alta é determinada oscilação, os pesquisadores conseguem separar este valor da velocidade da onda e verificar quão fora de "sintonia" estão os tons na região. "O amortecimento do sinal é apenas um décimo da quantidade total de informação que podemos desvendar a partir dessas oscilações", explica o professor, ressaltando que as pesquisas sobre o tema costumam reunir dados de diferentes acontecimentos, como terremotos anteriores. "Podemos voltar a 1975, porque a partir desse ano os sismógrafos tornaram-se bons o suficiente para nos fornecer dados de alta qualidade."