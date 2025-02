Repelente caseiro: ciência aprova produtos feitos em casa? Depende

No organismo humano, as substâncias de origem natural percorrem os mesmos caminhos que as sintéticas, o que muda são as concentrações usadas, pois num produto natural há uma atuação simultânea de várias substâncias, e nos produtos industrializados são poucas substâncias com ação muito forte sobre determinado ponto no nosso organismo.

Tudo o que colocamos em contato com o corpo merece atenção com relação à toxicidade. No caso de idosos, grávidas e crianças, o cuidado deve ser redobrado.

Essas preparações naturais possuem uma maneira certa de serem feitas, que são baseadas no conhecimento adquirido geração após geração e que nem tudo que se vê por aí é totalmente verdade.

Sempre devem ser priorizadas informações advindas de fontes confiáveis e sérias sobre o tema.

Fontes: Fernanda Guilhon-Simplicio doutora em ciências farmacêuticas; Helena Russo, pesquisadora de química.

*Com reportagem de abril de 2021