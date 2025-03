Colhendo tempestade: como países conseguem criar chuvas artificiais?

O conceito básico para as chuvas artificiais é fazer com que as partículas de água das nuvens se juntem, formando gotas e levando às chuvas.

Para que ocorra essa aglutinação, normalmente são usados sais de prata, como o iodeto de prata. Isso ocorre porque essas substâncias têm geometria similar a de cristais de gelo. Outras possíveis substâncias que podem ser usadas são o cloreto de sódio, o dióxido de carbono sólido (gelo seco), água e carvão ativo.

Esses sais funcionam como núcleos de condensação, agregando gotículas de água até que formem gotas mais pesadas, que se precipitam e causam a chuva.

Esse bombardeamento pode ser feito tanto a partir do céu, com o uso de aviões ou foguetes que dispersam as substâncias aglutinadoras no meio de uma nuvem, quanto usando canhões antiaéreos para disparar as substâncias na direção das nuvens.

Qualquer nuvem pode ser "bombardeada" para que haja chuva?

Não. A técnica só é eficiente caso a nuvem já tenha vapor de água em quantidade elevada e suficiente para a precipitação. Há outras variáveis em jogo, como o tamanho da nuvem e a temperatura. As nuvens cumulus, que se formam no alto de montanhas, são as mais indicadas para esse procedimento.