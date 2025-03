Segredo está na física: como funciona o silenciador de uma arma de fogo?

Antes de qualquer coisa, vale revisitar alguns conceitos. Começando pelo som, em si, que se trata de uma onda, iniciada por fonte que cause vibração —cuja velocidade depende do meio e da temperatura em que se propaga. No ar, a 15ºC e ao nível do mar, essa velocidade é de aproximadamente 340 m/s.

Os humanos ouvem vibrações em uma determinada faixa de frequência, que vai de 20 Hz e 20.000 Hz. Os ruídos costumam ser sons que nos desagradam ou causam algum tipo de sensação ruim.

Considerando uma arma de fogo, o principal ruído que escutamos tem algumas fontes. A começar pela detonação da espoleta do cartucho, que produz intensa vibração e deformação elástica no corpo todo da arma.

Já outra fonte de ruído, bem mais alta, é a diferença de pressão que se forma entre a câmara interna da munição e o ambiente externo, que surge ao se detonar a espoleta.

Essa diferença de pressão se converte em velocidade da bala conforme ela desliza pelo cano. Uma vez que ela sai do cano da arma, a diferença de energia entre os dois causa uma forte e rápida expansão do ar quente, que produz um ruído muito elevado.

Sendo assim, dependendo do tipo de arma e do projétil, as balas podem atingir velocidades superiores às do som. Quando isso ocorre, a bala concentra as ondas sonoras emitidas ao longo da sua trajetória em uma mesma frente de onda, um fenômeno conhecido como Cone de Mach.