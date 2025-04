8 m de altura: o organismo gigante que dominou a Terra e ainda desafia a ciência

"Não foi encontrado nenhum grupo existente que exibisse todas as características definidoras dos Prototaxites", observam os pesquisadores em seu estudo, publicado no servidor de pré-impressão bioRxiv e ainda sob revisão por pares. Essas características incluem sua estrutura tubular única, sua composição química particular e seu estilo de vida heterotrófico (alimentação de matéria morta).

Prototaxites: sem parentes vivos

A conclusão da equipe é revolucionária: algas? Improvável devido à sua composição. Líquens? A anatomia deles é diferente. Algum animal estranho? Impossível: suas paredes celulares tampouco não coincidem.

Os Prototaxites poderiam então representar uma linhagem inteiramente nova e extinta de eucariotas, desafiando nossa compreensão atual da vida. Por dezenas de milhões de anos, esses organismos dominaram seus ecossistemas, mas desapareceram sem deixar descendentes modernos.

"Concluímos que a morfologia e a impressão molecular dos P. taiti são claramente distintas daquelas de fungos e outros organismos preservados ao lado dele no [sítio devoniano] e sugerimos que é mais apropriado considerá-lo um membro de um grupo de eucariotas até então não descrito e totalmente extinto", avaliaram os pesquisadores.

A vida na Terra é tradicionalmente organizada em três domínios (bactérias, arqueias e eucariotas) e, dentro dos eucariotas, em quatro reinos (animais, plantas, fungos e protistas). O fato do Prototaxites não se encaixar em nenhum desses reinos sugere a possível existência de um reino eucariótico completamente desconhecido até então.