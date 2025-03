'Marcianos' no estômago? Bactérias se tornam exemplo de vida em extremos

No entanto, em meados do século XX, o microbiologista Thomas D. Brock descobriu bactérias que viviam nas fontes termais do Parque Nacional de Yellowstone, onde as temperaturas ultrapassam 70? C. Sem relação com isso na época, essa descoberta expandiu o sonho científico de encontrar vida extraterrestre.

Desde então, organismos extremófilos foram descobertos na Terra, sobrevivendo em uma variedade de condições extremas - desde o frio das fendas de gelo polar até as altas pressões das profundezas do oceano. Bactérias foram encontradas presas a pequenas partículas suspensas em nuvens, em ambientes extremamente salinos, como o Mar Morto, ou extremamente ácidos, como no Rio Tinto. Alguns extremófilos sobrevivem a altas pressões, e alguns são resistentes até mesmo a altos níveis de radiação.

O que também foi chocante foi encontrá-los dentro de nós.

'Marcianos' em nosso estômago

Na década de 1980, dois médicos australianos, Barry Marshall e Robin Warren, começaram a estudar as úlceras gastroduodenais. Até então, a condição era atribuída ao estresse ou ao excesso de secreção de ácido gástrico, o que pouco ajudava na condição do paciente.

Warren, como patologista, tendo identificado bactérias nas amostras de biópsia gástrica dos pacientes, achou claro que elas deveriam ser consideradas como agentes causadores da doença. Entretanto, ele teve que lutar contra o dogma de que os microrganismos não podiam se desenvolver nas condições extremas do ambiente ácido do estômago.