Por que fechamos os olhos ao beijar? Razão é fofa, mas não romântica

Apaixonado, o casal fecha os olhos durante aquele beijo. Isso é sinal de amor? É apenas uma prática cultural? Nada disso, fechar os olhos amplia a percepção do toque.

Um estudo da Universidade de Londres publicado no "Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance" (revista científica de psicologia) apontou que a capacidade de sentir o toque depende de quanta informação visual o cérebro recebe no mesmo momento.

Os voluntários recebiam alertas táteis —aqueles que vibram— enquanto tinham de fazer tarefas visuais. Depois de receberam uma tarefa com alta carga visual ou baixa carga visual, tinham de dizer se tinham ou não percebido uma vibração em suas mãos naquele momento.