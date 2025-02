O que aconteceria com seu corpo se você fosse solto no espaço sem proteção?

Tomando como exemplo um estudo realizado em 1965 na base da Força Aérea Norte-Americana de Brooks, no Texas, cães expostos a condições próximas do vácuo total por até 90 segundos sempre sobreviveram e retornaram ao normal após ficarem de dez a 15 minutos de volta a um ambiente com pressão igual ao nível do mar.

Já aqueles que ficaram nesse "quase vácuo" por dois minutos ou mais acabaram morrendo, especialmente em casos nos quais o processo de descompressão ocorria de maneira brusca.

E depois de morto?

Considerando que tudo deu errado e a azarada pessoa jogada no espaço acabou morrendo, o destino do corpo dela não será o mesmo que o de alguém que morre em um ambiente mais, digamos, convencional.

Como ela estará em um ambiente sem oxigênio, o corpo não passará pelo processo de decomposição. Aqui, tudo depende se ela estará, ou não, próxima de uma fonte de calor. Em caso positivo, haverá um processo de mumificação do corpo. Do contrário, ele será congelado e ficará vagando indefinidamente pelo espaço.

