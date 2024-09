Terremotos podem estar por trás da formação de grandes pepitas de ouro

Juntando esses elementos, entendemos que os terremotos fraturam as rochas e forçam os fluidos hidrotermais para dentro das veias de quartzo, enchendo-as com ouro dissolvido. Em resposta ao estresse do terremoto, as veias de quartzo geram simultaneamente uma carga elétrica que reage com o ouro, fazendo com que ele precipite e se solidifique.

Christopher Voisey, geólogo e autor principal do trabalho, ao site Live Science

Outro ponto importante da descoberta é que o ouro tende a se acumular em pontos do quartzo onde já existiam partículas presentes, o que explicaria a formação das grandes pepitas. Ou seja, é preciso haver traços de ouro próximo ao quartzo para formar uma pepita, já que ele funciona como "um para-raio", segundo Voisey, e atrai ainda mais ouro por afinidade elétrica.

As voltagens piezoelétricas "não deixam traços visíveis para trás", o que poderia ser útil para desenvolver métodos de mapeamento de grandes depósitos de ouro, disse o pesquisador ao jornal britânico The Guardian. O experimento também não explica, até o momento, como os primeiros traços de ouro surgem em determinados locais, mas aponta um caminho interessante para conceber como as movimentações das camadas da Terra foram essenciais para as formações da paisagem e dos elementos que conhecemos hoje.