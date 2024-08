Estrela zumbi: cientistas acham rastro de supernova que brilhou há mil anos

Cientistas chineses descobriram que uma estrela, descoberta em 1181 d.C, ainda deixa rastros mesmo depois de sua morte. Os pesquisadores a denominaram "estrela zumbi", já que a explosão da supernova não foi totalmente concluída, deixando uma nuvem de gás e poeira no universo.

O que aconteceu

Um novo estudo analisou detalhadamente a supernova SN 1181, uma das poucas documentadas antes da invenção dos telescópicos. O corpo celeste foi descoberto em 1181 d.C.

Pesquisadores chineses usaram modelo computadorizado que acompanhou a evolução da estrela até a morte dela. O resultado foi publicado no periódico The Astrophysical Journal no dia 5 de julho.