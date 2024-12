'IA não substitui cérebros', diz chefe do centro que criou o exoesqueleto

Apontada como o futuro de diversas áreas, a inteligência artificial também vai fazer a diferença da neurociência, diz Edgard Morya, coordenador de pesquisas do Instituto Santos Dumont, em Macaíba (RN). Ao lado do Instituto do Cérebro da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), a entidade liderada por Morya fez do estado nordestino um polo mundial do estudo da mente humana.

Ainda assim, não pense que a IA será capaz de solucionar todo e qualquer problema. Para o cientista, essa tecnologia não é capaz de substituir o cérebro humano, dada a grande complexidade do órgão.

E olha que, segundo Morya, a IA vai revolucionar a neurociência. Dispositivos inteligentes, como relógios, por exemplo, coletarão nossos dados, que serão processados por IA para indicar se nossos hábitos precisam mudar hoje —e em que medida— para não sofrermos as consequências daqui a alguns anos.