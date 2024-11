Psicodélicos e zika: potiguares elevam Brasil a polo global de neurociência

Para além dos psicodélicos, Ribeiro lembra outras pesquisas que fizeram os olhos do mundo se voltarem para Natal. Uma delas descreveu pela primeira vez como os polvos possuem um tipo de sono parecido com o sono REM dos mamíferos. Outra mostrou como uma soneca no ambiente escolar pode dobrar a velocidade de leitura de crianças em idade de alfabetização.

A emergência da zika

O Rio Grande do Norte foi um dos estados mais afetados pela emergência da síndrome congênita do zika, que provocou uma onda de crianças com microcefalia. Voltado a estudar biologia do sistema nervoso, o grupo de pesquisa do professor Eduardo Bouth Sequerra começou, a partir de 2015, a se debruçar sobre a doença. Desde então, acompanha o desenvolvimento de crianças com a condição.

A gente injeta zika numa camundonga grávida e tenta responder perguntas sobre a síndrome para ajudar tanto os pacientes que agora estão completando 9 anos quanto os possíveis casos novos

Eduardo Bouth Sequerra

Prédio do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte Imagem: Thiago Domingos/UOL

Tratar crianças com zika e com outras condições neurológicas que podem afetar o desenvolvimento também é a missão do Centro de Saúde Anita Garibaldi, do Instituto Santos Dumont. Localizado em uma estradinha de terra na cidade de Macaíba, ele atende as cinco cidades potiguares do distrito mais pobre e mais populoso do estado.