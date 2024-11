Presidente da Claro critica ação que ampliou concorrência: 'esculhambação'

Durante sabatina conduzida pelo jornalista Samuel Possebom, Félix comentava como foi proveitoso o processo de transformação digital enfrentado pelas teles (saltou de um Ebitda de até 20% para 43%), mas ao mesmo tempo doloroso (no fim das contas, as empresas embolsam apenas US$ 2 em pacotes pré-pagos).

As críticas começaram quando ele relatava o nível de investimento exigido das teles para manter o serviço. Começou com uma brincadeira:

"Os nossos patrocinadores —Huawei, Ericsson e Nokia— garantem que o investimento tem que ser feito todo ano", afirmou. As três maiores fabricantes de equipamentos de infraestrutura também patrocinam o Painel Telebrasil. Mudanças no padrão tecnológico das máquinas delas obrigam as teles a atualizar o parque instalado.

Depois, Félix passou a mirar as ações da Anatel que promoveram a entrada de novas empresas na banda larga fixa. "Me preocupa ver a precarização das redes e os postes (...) É um resultado da liberação total do setor. Porque hoje com R$ 9 mil você faz telecomunicação. Pode ser que parece bom, mas daqui a alguns anos pode significar a obsolescência da rede do país."

Possebon tentou ponderar e afirmou que a maior competição derrubou o preço da banda larga no país. Félix rebateu. Argumentou que essa queda decorria, na verdade, do aprimoramento da tecnologia e que "[o preço] cairia de todo jeito".

Os comentários de Félix chegaram ao ápice quando ele comentou um artigo escrito por Aníbal Diniz, ex-membro do Conselho Diretor da Anatel, que defendeu a adoção de uma estratégia de ampliação da competição também para as operadoras de celular.