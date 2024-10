Fiocruz salva 2 milhões de vacinas do lixo com uso inédito do 5G

Diante do tamanho do buraco em que está a indústria brasileira, o orçamento de pouco mais de R$ 5 milhões do projeto MetaIndústria é um soluço. A ABDI aposta mesmo é no fator replicador das tecnologias desenvolvidas no projeto: o que foi feito para a Fiocruz e outros atendidos vira ferramenta de prateleira; assim, interessados podem implantar em suas realidades. Se há tecnologia disponível e soluções comprovadas, mas a transformação digital não deslancha, o desafio mesmo é fazer a conta fechar no fim do mês.