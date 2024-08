Celular já é proibido por quase 30% das escolas do Brasil, mostra pesquisa

A Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) já discute um projeto de lei para varrer celulares e outras telas de escolas públicas e privadas do estado. Se for aprovada, a medida vai de encontro às ações do secretário de educação estadual, Renato Feder, que incentiva o uso intensivo de plataformas conectadas.

Na cidade do Rio de Janeiro, é proibido usar celulares em escolas públicas desde março.

No livro "The Anxious Generation", que virou um Best Seller e tem influenciado os debates sobre o tema, o psicólogo Jonathan Haid afirma que o celular interfere mais de 10 formas diferentes no desenvolvimento social e neurológico. Haidt sugere quatro ações para mitigar os danos para as crianças:

Proibir smartphones antes dos 14 anos

Vetar redes sociais antes dos 16 anos

Barrar smartphones nas escolas

Estimular a autonomia e o livre brincar na infância

Impedir que os estudantes usem o celular é mais comum em escolas do anos iniciais do Ensino Fundamental —43% delas fazem isso— e vai ficando mais raro nas do Ensino Médio —8% recorrem à prática. No entanto, vetar o aparelho de vez não é a única forma de controle encontrada pelos educadores.