O que é o novo estado da matéria que pode dar vida a computadores quânticos

Por outro, parece ser a primeira vez que conseguiram domar a instabilidade das propriedades quânticas e diminuir os esforços para criar com elas chips de computador capazes de resolver problemas que uma máquina tradicional levaria bilhões de anos para solucionar.

A gente pode fazer uma analogia com a história da computação. Lá em 1940, as primeiras máquinas eram feitas de relays eletromecânicos, cheios de erros. Veio a válvula a vácuo, grande, lenta e muito ruidosa. Depois, vieram os materiais semicondutores, e a gente construiu com eles os transistores. Essas são as unidades básicas de armazenamento e processamento de informação de dispositivos como os computadores mais rápidos e menores. Se for confirmado, esse novo chip da Microsoft seria aí uma espécie de transistor da computação quântica

Rafael Chaves, pesquisador do Instituto Internacional de Física da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)

O que rolou?

O chip de computação quântica Majorana 1, da Microsoft Imagem: Microsoft/via Reuters

Quem usa Word, Excel, Linkedin, Teams ou joga Xbox, todos produtos da Microsoft, pode não saber, mas a empresa é uma das que investe pesado para fazer da computação quântica algo funcional. Concorrendo com Google, IBM e outras, ela pode ter marcado nesta semana um dos golaços do século na área, porque: