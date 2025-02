IA para pesquisa pode reescrever o conhecimento da humanidade

A OpenAI lançou nesta semana uma nova funcionalidade no ChatGPT chamada "Deep Research". É um novo agente que vasculha a internet e combina a capacidade de executar tarefas complexas para responder a pedidos mais elaborados do que uma pergunta simples. O Google também já tinha implantado algo assim.

A tendência para 2025 em inteligência artificial é o lançamento de agentes - um tipo de IA que não apenas responde nossas perguntas, como um chatbot, mas que pode executar tarefas por nós. A OpenAI aproveita esse movimento do mercado para marcar posição como rival do Google no futuro das buscas com agentes de IA.

Não é a primeira vez que escrevo sobre como a IA vai mudar o paradigma da pesquisa online. Em uma coluna passada, contei sobre todas as oportunidades e riscos que existem na integração de sistemas de IA no mecanismo de busca. Quase todos os chatbots atuais oferecem uma forma de resposta resumida a partir de uma pesquisa na Web, mas o que OpenAI e Google estão apresentando é algo diferente.