DeepSeek é parte de plano ousado chinês de supremacia tecnológica mundial

A chegada do DeepSeek, e a sua instantânea popularidade, parece repetir a dose de toda a discussão sobre segurança nacional do lado de lá, só que com duas diferenças bem importantes. A primeira é que a política de privacidade do DeepSeek deixa claro que dados serão coletados e armazenados na China.

A segunda - e talvez mais interessante - é que o modelo foi disponibilizado com código aberto, o que permite que diversas empresas e entidades possam acessar, estudar e implementá-lo em seus projetos. Sendo assim, um eventual bloqueio do governo norte-americano aqui seria muito mais difícil, já que uma coisa é banir o aplicativo das lojas online e dos servidores de hospedagem, outra é proibir todas as entidades e pessoas que já tiveram acesso ao código e começaram a incorporá-lo em seus projetos. O gênio está fora da lâmpada.

Por mais que nesses casos o armazenamento de dados não seja mais necessariamente na China, a modelagem criada pela empresa chinesa pode acabar ganhando cada vez mais adesão. Fazendo um bonito com menos recursos, o DeepSeek já escreveu uma nova página na história do "Made in China".