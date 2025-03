Por que decisão sobre Moraes nos EUA foi comemorada pelas duas partes

É importante não olhar para o debate sobre os rumos da ação movida pela Rumble e Trump Media como um ato isolado, buscando um pronunciamento judicial desfavorável a Moraes.

A afirmação de que existem ambientes regulatórios ao redor do mundo que se tornaram hostis às empresas norte-americanas está integrado no discurso do governo Trump.

Dentro desse conceito mais amplo, cabe muita coisa: de governos autoritários que ativamente promovem censura às restrições à liberdade de expressão amparadas em leis e culturas jurídicas distintas da presente nos EUA.

É preciso acompanhar as cenas dos próximos capítulos, sempre com esse olhar: são três esferas de poder dentro de um contexto norte-americano. Por vezes, as postagens de Musk, ou uma ação judicial, ganham os holofotes, mas as tensões estão integradas em medidas que hoje tramitam no Executivo, no Legislativo e no Judiciário.