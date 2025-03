Falência da 23andMe acende alerta sobre dados genéticos

Até algum tempo atrás, conhecer mais sobre o próprio perfil genético era um desafio. Com a evolução tecnológica, na metade dos anos 2000 começaram a aparecer empresas que ofereciam acesso ao mapa genético individual por preços camaradas e através de métodos de coleta simples.

A 23andMe foi uma dessas empresas, ganhando destaque por oferecer kits de DNA acessíveis ao público geral. Com um simples teste de saliva, os clientes podiam descobrir informações sobre sua ancestralidade, predisposições genéticas a certas condições de saúde e até traçar conexões familiares.

Ela foi eleita a "Invenção do Ano" pela revista Time em 2008 e chegou a abrir o capital em 2021, com uma avaliação de US$ 6 bilhões (seis bilhões de dólares), refletindo o entusiasmo do mercado por seu modelo de negócios inovador e sua base de 15 milhões de clientes.