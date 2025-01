Carlos Affonso: China entra no ringue para disputa tecnológica com EUA

A apresentação pública do app DeepSeek, desafiando as certezas do Vale do Silício e sacudindo o mercado financeiro, coloca a China no ringue para disputar a supremacia tecnológica com os Estados Unidos, avaliou o colunista Carlos Affonso Souza no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (28).

Ainda é muito cedo para dizer que a 'bolha furou', mas, de certa maneira, o que a gente vê aqui é um reajuste. O que isso vai levar para o futuro é o entendimento de que setor não parece tão dominado por uma supremacia norte-americana, como até então, se queria ver.