Por que chegada da IA chinesa DeepSeek foi chamada de 'momento Sputnik'?

O que é o tal "momento Sputnik"?

Sputnik foi o programa que produziu a primeira série de satélites artificiais soviéticos nos anos 1950. Seu lançamento iniciou a corrida espacial entre as duas potências da Guerra Fria: EUA e União Soviética.

Por meio do Sputnik, foram alcançados avanços que permitiram o primeiro voo espacial tripulado. A bordo do Sputnik 5, o último lançado, estiveram as cadelas Belka e Strelka.

A chegada do DeepSeek, de forma similar, institui uma competição entre EUA e China em um novo campo científico. Nvdia, principal fabricante de chips que alimentam modelos de inteligência artificial americanos, perdeu 17% (ou quase US$ 600 bilhões) em valor de suas ações, a maior queda da história do mercado de ações dos EUA, segundo o britânico The Guardian. A Alphabet, "empresa-mãe" do Google perdeu US$ 100 bilhões (R$ 589 bilhões) e a Microsoft perdeu US$ 7 bilhões (R$ 41 bilhões).

No fim de semana, o DeepSeek já ocupava o topo da App Store (loja de aplicativos) da Apple nos EUA e no Reino Unido, deixando para trás o ChatGPT. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse em encontro com deputados republicanos em Miami na segunda que o lançamento chinês é um "alerta para nossas indústrias de que precisamos ser mais focados em competir para vencer", segundo o Mashable.

Guerra tecnológica à vista?

Preocupação de Trump é de que a IA chinesa seja "mais rápida" e "muito mais barata" do que a americana. "Isso é bom porque você não tem de gastar tanto [para investir]. Vejo esta característica [deles] como uma coisa positiva, um recurso." Já Sam Altman, fundador da OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, postou em suas redes que o DeepSeek "é um modelo impressionante", particularmente pelo que eles entregam diante do preço de investimento.