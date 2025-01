DeepSeek e ChatGPT respondem diferente a perguntas delicadas sobre a China

O novo chatbot de inteligência artificial da startup chinesa DeepSeek gerou discussões sobre a competição entre a China e os Estados Unidos no desenvolvimento de IA, com muitos usuários se reunindo para testar o rival do ChatGPT da OpenAI. O assistente de IA da DeepSeek foi o aplicativo gratuito número 1 baixado na loja do iPhone da Apple neste início de semana e seu lançamento fez com que as ações das superestrelas tecnológicas de Wall Street caíssem. Observadores estão ansiosos para ver se a empresa chinesa se equiparou às principais empresas de IA dos Estados Unidos por uma fração do custo.

O impacto final do chatbot no setor de IA ainda não está claro, mas ele parece censurar respostas sobre tópicos chineses sensíveis, uma prática comumente vista na Internet da China. Em 2023, a China emitiu regulamentos que exigem que as empresas realizem uma análise de segurança e obtenham aprovações antes que seus produtos possam ser lançados publicamente.

Abaixo, estão algumas respostas que a Associated Press recebeu do novo chatbot da DeepSeek e do ChatGPT.