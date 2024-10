Flip: youtubers convivem com dinossauros acadêmicos, e isso é bom

Quando participei da Bienal do Livro em São Paulo, pela primeira vez, em 2016, fiquei espantado com o fato de que todos os grandes lançamentos e as mesas de referências eram compostas por youtubers. O público infantil e juvenil parecia ter vindo para ficar e, com ele, a cultura digital e o ebook. O formato livro ficaria reservado para os antigos que frequentariam a Flip como uma espécie de balneário de aposentados falando do passado.

Voltando da Flip este ano e tendo participado das Bienais de São Paulo, Rio e Salvador percebo que não poderia ter estado mais enganado.

Continuamos a ver grandes youtubers, como Felipe Neto ("Como enfrentar o Ódio?"), uma massa de sucessos juvenis e infantis, mas agora eles convivem com os dinossauros acadêmicos e pterodátilos digitais.