Volta de Trump pode ter quatro efeitos na regulação de tecnologia no Brasil

O segundo impacto deve ser o fortalecimento da influência da União Europeia na cena regulatória de tecnologia, em resposta ao movimento do governo americano. Esse fenômeno, conhecido como "efeito Bruxelas", ocorre porque a UE, devido ao tamanho de seu mercado e influência global, consegue exportar seus padrões para o restante do mundo, incluindo o Brasil - o que dificilmente atende às necessidades incipientes de mercados do Sul Global, que ainda carecem de acesso à internet de qualidade e fomento a negócios digitais.

Daniele Kleiner é sócia-fundadora da Alandar Políticas Públicas, já passou por Twitter e Meta e foi assessora jurídica na Casa Civil da Presidência da República. Imagem: Arquivo Pessoal/Daniele Kleiner

O terceiro efeito, derivado do primeiro, tem a ver com a moderação de conteúdo, cujas políticas são definidas nas matrizes das empresas - em geral no Vale do Silício - e aplicadas em escala global. A pressão do novo governo americano implicará menos conteúdo moderado, potencialmente aumentando o conteúdo indesejado nas plataformas. Com isso, o sentimento anti-big tech deve se intensificar mundo afora, inclusive em Brasília.

De um lado, o poder executivo e a sociedade civil brasileiros devem pressionar por mais regulação - rápida e potencialmente falha do ponto de vista técnico. Do outro, é possível que forças políticas alinhadas ao trumpismo se organizem e fortaleçam o movimento por uma regulação com menos interferência sobre os conteúdos.

Natalia Paiva é sócia-fundadora da Alandar Políticas Públicas, atuou na Meta, McKinsey & Company, na ONG Transparência Brasil e na Folha de S.Paulo. Imagem: Arquivo Pessoal/Natalia Paiva

Um óbvio campo de batalha será o julgamento pelo STF da validade do Artigo 19 do Marco Civil da Internet - o equivalente brasileiro à já mencionada Seção 230 dos EUA -, marcado para começar na quarta-feira, 27. A lei brasileira, implementada em 2014, limita a responsabilidade das plataformas sobre conteúdos de terceiros, exceto quando há ordem judicial para remoção. O STF deve decidir se isso continuará assim.