Como professora ofendida levou Google ao STF e pode mudar redes no Brasil

O STF (Supremo Tribunal Federal) marcou para esta quarta-feira (27) um julgamento que pode mudar a forma como as redes sociais e outras plataformas digitais atuam no Brasil.

No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes contam como toda a disputa judicial começou com uma professora que foi ofendida pelos próprios alunos na internet.