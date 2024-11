STF julga ações que podem mudar a responsabilidade de plataformas no Brasil

Considerando que a sua cobertura passou meio que debaixo do radar no meio de tantos acontecimentos recentes, vamos usar essa coluna para servir tanto como uma introdução para quem está chegando agora, quanto para compartilhar algumas expectativas do que podemos ver pela frente no decorrer do julgamento.

O que o STF vai decidir?

O Supremo vai julgar duas ações.

A primeira é da época do Orkut e discute a responsabilidade da Google pela não remoção de uma comunidade criada por alunos na rede social para reclamar de uma professora. Esse caso é anterior ao Marco Civil da Internet e tem a relatoria do Ministro Luiz Fux.

A segunda ação discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que definiu um regime próprio para a responsabilidade civil de provedores de aplicações na internet (um termo amplo que pega desde redes sociais até sites de vídeo). O caso em si trata da criação de um perfil falso no Facebook e a relatoria é do Ministro Dias Toffoli.

O que diz o artigo 19 do Marco Civil da Internet?

O Marco Civil da Internet é a Lei nº 12.965/2014, que estabelece uma série de direitos e garantias para o uso responsável da rede. A lei trata de questões como privacidade e proteção de dados, liberdade de expressão e responsabilidade de provedores.