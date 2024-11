Caixas de Barbies do filme 'Wicked' têm link para site pornô

A Mattel admitiu ter cometido um "erro infeliz" ao imprimir as embalagens das bonecas Barbie temáticas com as personagens Elphaba e Glinda, do musical "Wicked", cujo filme estreará neste mês nos cinemas do mundo inteiro.

O que aconteceu

A indicação de um site que está nas caixas dos brinquedos leva para um portal com conteúdo pornográfico. A empresa disse "lamentar profundamente" a falha depois que fãs fizeram lertas nas redes sociais para o caso.

Inspirado no musical da Broadway, o longa será dividido em duas partes e tem Cynthia Erivo e Ariana Grande nos papeis das bruxas de Oz, numa história anterior aos acontecimentos de "O Mágico de Oz". Segundo a BBC, o endereço que encaminha para o site com conteúdo adulto foi impresso onde deveria estar o site do musical, abaixo de onde aparece o logo da Universal, responsável pelo filme.