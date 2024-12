'Chupou com vontade': no casamento da minha filha, meti muito com novinho

Eu juro que não saí de casa na intenção, mas aconteceu. Minha filha jogou o buquê tarde e a festa continuou rolando. O pessoal estava bem animado, dançando e bebendo bastante. Eu também, mas ser mãe da noiva cansa e eu fui ficando no meu cantinho. Cigarrinho, champanhe, sem tanto agito.

Nós estávamos em uma chácara no interior do Paraná e tudo que envolvia o casório aconteceria lá: cerimônia, festa e hospedagem. Estou divorciada há dois anos e, antes disso, só dei uma namorada. Com 55 anos, as pessoas comentam que 'estou bem', principalmente os rapazes mais jovens, entre 25 e 30 anos. Acho que eles buscam o mesmo que eu: sexo de qualidade e não quantidade.



Estava quase terminando o cigarro quando vi um loirinho bem bonitinho ali perto. Ele estava sozinho e parecia meio entediado. Peguei minha tacinha e fui lá falar com ele. Ele não era gordo nem magro, de aproximadamente 1,70 m. Com calma, cheguei perto dele e perguntei: "Tudo bem? Você tem isqueiro?".

"Eu não fumo", respondeu Renato*. "Consegue ver se alguém daquela rodinha tem? Minha filha não gosta de me ver fumando".



Ele deu uma risadinha e foi até uma turma que estava ali. Estava como uma mãe da noiva deveria estar: maquiada, cabelo arrumado e um vestido com uma fenda que exibia minhas pernas bem treinadas. Enquanto ele ia andando até a turma, não deixei de notar sua bundinha dura, com a calça social apertada marcando. Ele pegou o isqueiro do grupo, voltou até mim, acendeu meu cigarro e me encarou. Agradeci e começamos a conversar.